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03 Şubat 2023 Cuma 14:35:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 14:35:00

Medipol Başakşehir Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

Kaynak: AA

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Medipol Başakşehir, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Turuncu-lacivertli kulüp Adnan Januzaj Sevilla Kulübü
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