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20 Haziran 2020 Cumartesi 07:10:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 07:10:00

Max Kruse'den ayrılığına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alman futbolcu Max Kruse, şubat ayından bu yana maaşının ödenmemesi gerekçesiyle böyle bir adım attığını belirtti.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Alman oyuncu, fesih yoluna gitmek zorunda kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. Fenerbahçe Kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün şubat tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubattan beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum."

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