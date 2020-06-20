Max Kruse'den ayrılığına ilişkin açıklama

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Alman oyuncu, fesih yoluna gitmek zorunda kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: