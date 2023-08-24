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24 Ağustos 2023 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 11:19:00

Mauro Icardi, kulüp kariyerinde ikinci kez "Dalya" dedi

Kaynak: AA

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Kariyerinde İtalya'da Sampdoria ve Inter, Fransa'da PSG, Türkiye'de ise Galatasaray forması giyen Icardi, kulüpler düzeyinde çıktığı 375 resmi müsabakada 200 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulüpler düzeyinde 200 kez fileleri havalandırarak önemli bir başarı yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilcisi Molde'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Icardi, kulüp kariyerinde 200. golüne ulaşarak ikinci kez "Dalya" dedi.

Arjantin'in Rosario kentinde 1993 yılında dünyaya gelen Icardi, genç yaşta Avrupa'ya geldi. Kanarya Adaları takımı Vecindario'nun altyapısında başlayan kariyerinde kısa sürede dikkatleri çeken Icardi, Barcelona altyapısına transfer oldu.

Katalan ekibinde A takıma çıkmadan İtalya'nın Sampdoria takımına geçen genç Arjantinli, burada A takıma yükseldi. Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri haline dönüşen Mauro Icardi, sonrasında Inter ve Paris Saint-Germain'de top koşturdu.

Geçen sezon yolu Türkiye'de Galatasaray ile kesişen yıldız futbolcu, kulüp takımlarında 200. kez fileleri havalandırarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Sampdoria'da parladı

A takım kariyerinin ilk maçına Sampdoria'da 2012'de çıkan Icardi, İtalyan temsilcisinin formasıyla 11 gol sevinci yaşadı.

Sampdoria ile Serie A'da 31 maçta 10 gol atan Icardi, Serie B'de ise 2 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.

Inter ile gol krallıkları

Sampdoria'daki çıkışının ardından İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'in yolunu tutan Mauro Icardi, adını dünyadaki elit santrforları arasına yazdırdı.

Inter'de 6 sezonda tüm kulvarlarda 219 resmi maça çıkan Arjantinli golcü, 124 kez skor tabelasını değiştirdi. İtalya Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 22, 2017-2018 sezonunda ise 29 gol kaydeden Icardi, gol kralı unvanlarını aldı.

Fransa'da 38 gol

Mauro Icardi, Türkiye'den önceki son durağı olan Fransa'da 38 kez fileleri havalandırdı.

Özel hayatında yaşadıkları ve Inter'de taraftarlarla sorunları nedeniyle yol ayrımına gelen Icardi, 2019'da Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer oldu.

Burada 3 sezonda 92 resmi müsabakada boy gösteren Icardi, 38 kez rakip fileleri sarstı.

Türkiye'ye damga vurdu

Paris'ten sonra yolu İstanbul'a düşen Icardi, 2. sezonunun başında şimdiden kulüp efsaneleri arasına girdi.

Sarı-kırmızılı takımda adeta yeniden doğan Icardi, 31 resmi maçta attığı 27 golle futbol camiasının büyük beğenisini topladı.

Son olarak Norveç temsilcisi Molde ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında tabelayı değiştiren Arjantinli yıldız, kulüp kariyerindeki 200. golünü kaydetmiş oldu.

Etiketler : Icardi Mauro Icardi Fransa
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