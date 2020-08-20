Martin Skrtel 1 yıl daha Başakşehir'de

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun geçen sezon takıma katıldığı hatırlatılarak, "Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." denildi.

Skrtel, geçen sezon Süper Lig'de 20 maça çıkıp, 3 gol atmıştı.