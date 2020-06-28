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28 Haziran 2020 Pazar 18:52:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 18:52:00

Mario Gomez, futbolu bıraktığını açıkladı

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman golcü Mario Gomez, futbol hayatına nokta koydu.

2015-2016 yıllarında Beşiktaş'ta top koşturan ve siyah-beyazlıların o dönem kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Gomez, bugün takımı Stuttgart ile son maçına çıktı.

SON MAÇINDA DA GOL ATTI

34 yaşında futbol hayatına nokta koyan Mario Gomez, kariyerinin son karşılaşmasında Alman ekibiyle 3-1 mağlup olsa da, takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

BEŞİKTAŞ'IN EYŞAN'I

Beşiktaş formasıyla 2015-2016 sezonunu 26 gol ile gol kralı olarak tamamlayan Alman golcü Gomez, siyah-beyazlılara kiralık olarak gelmişti.

Piyasa değerinin oldukça altında Wolfsburg'a transfer olan ve kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemeyen Alman golcüyü, hala unutamayan ve her golcü transferinde gündeme getiren siyah-beyazlı taraftarlar ise duruma esprili bir yaklaşımda bulunarak Gomez'e, 'Eyşan' diyorlardı.

597 MAÇTA, 318 GOL

Kariyeri boyunca Bayern Münih, Wolfsburg, Fiorentina ve Beşiktaş formaları giyen Mario Gomez, toplam 597 karşılaşmada görev aldı.

Alman golcü bu maçlarda takımlarına ise toplam 318 gol, 72 asistlik katkıda bulundu.

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