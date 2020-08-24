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Marcelo'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan cevap! "Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım"
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24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:06:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:33:00

Marcelo'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan cevap! "Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım"

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için stoper arayışlarına devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sunan Fenerbahçe'nin aldığı cevap ise beklediği gibi olmadı. Başarılı stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.

Beşiktaş'ın yeniden takıma kazandırmak istediği ve kariyerini Fransa'nın Lyon takımında sürdüren Marcelo Guedes'e Türkiye'den flaş bir teklifin geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon harika bir performans gösteren ancak yarı finalde güçlü Bayern Münih'e elenen Lyon'da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Marcelo için ezeli rakip Fenerbahçe'nin de devreye girdi. Yarı final sonrası kulübün verdiği iki günlük izini değerlendiren Brezilyalı futbolcunun menajeri ile Sarı-Lacivertliler'in temasa geçtiği öğrenildi. Kanarya'nın, 33 yaşındaki stopere 2+1 yıllık sözleşme için senelik 2 milyon Euro'nun üzerinde mükemmel bir teklif yaptığı belirtildi.

"TÜRKİYE'DE SADECE BEŞİKTAŞ"

Brezilyalı oyuncunun ise menajeri aracılığıyla bu teklife teşekkür edip, ret cevabı gönderdiği ifade edildi. Siyah-Beyazlılar'la temas halinde olan Marcelo'nun, "Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR

Kara Kartal'dan haber bekleyen Marcelo'nun, Beşiktaş'a transfer olup olmayacağının birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor. Lyon'un hocası Rudi Garcia'nın, çok sevdiği oyuncusunu her ne kadar bırakmak istemese de, onun tekrar Türkiye'ye dönme isteğini kırmayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

(Fanatik)

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