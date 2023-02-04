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04 Şubat 2023 Cumartesi 20:58:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 20:58:00

Manchester United zirve takibini sürdürdü

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Crystal Palace'ı 2-1 yendi.

Premier Lig'in 22. haftasında Old Trafford Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırlayan Manchester United, 7. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ve 62. dakikada Marcus Rashford'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golünü 76. dakikada Jeffrey Schlupp attı. Manchester United'da Carlos Casemiro, 70. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

İki hafta sonra galip gelerek 42 puana çıkan Manchester United, maç fazlasıyla lider Arsenal ile arasındaki farkı 8'e düşürdü. Beş maçtır kazanamayan Crystal Palace ise 24 puanda kaldı.

Günün dikkati çeken maçında Wolverhampton, evinde Liverpool'u 3-0'lık skorla geçti. Diğer karşılaşmalarda Leicester City, Aston Villa'yı 4-2, Brentford ise , Southampton'ı 3-0 ve Brighton ise Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

Etiketler : İngiltere Premier Lig Manchester
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