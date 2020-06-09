  • BIST
    108752
  • Dolar
    6,7983
  • Euro
    7,6606
  • Altın
    373,5240
İstanbul
18 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın mesajı
Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus atlete 4 yıl men cezası
Manchester United efsanesi hayatını kaybetti
Krediler konuta talebi artırdı! "2 ayda bir yıllık satışı gerçekleştirebiliriz"
Bakan Pekcan'dan yatırımcılara destek müjdesi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 485 bini geçti
SİHA'larımız 'Bozok' ile dengeleri değiştirecek
Atıklardan ürün yapıp 60 ülkeye ihraç ettiler, koronavirüse rağmen ikinci fabrikayı açtılar
PlayStation 5'in lansman tarihi belli oldu
Libya'da silahlı gruplar ülkenin en büyük petrol sahasını bastı
Türkiye'deki sağlık turizmine 'deniz yolu' da açıldı
Kuzey Kore'den flaş karar! İletişim hatları kesiliyor
Kerim Çalhanoğlu Schalke 04 ile anlaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçti
AYM Başkanı'ndan kritik mesajlar
Van ve Bitlis'teki altı bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Borsa güne yükselişle başladı
İDDEF'ten Afrika Fidan Projesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısını açıkladı!
Bakan Pakdemirli: 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz
Mısır'dan skandal fetva! İstanbul'un fethine işgal dediler
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in ilhak girişimine karşı ortak adım
09 Haziran 2020 Salı 12:21:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 12:37:00

Manchester United efsanesi Dunne hayatını kaybetti

ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın efsane futbolcuları arasında yer alan İrlandalı Tony Dunne, 78 yaşında hayata veda etti.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Tarihimizin en iyi bek oyuncularından biriydi. 1968'te Avrupa şampiyonluğu yaşayan efsane kadronun önemli bir parçasıydı. Kulübün formasını 535 kez giyme başarısını gösterdi. Tony Dunne'in sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 33 karşılaşmada görev alan sol bek Dunne, 1960-73 yılları arasında formasını giydiği Manchester United ile Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki lig ve bir İngiltere Kupası kaldırdı.

Futbolcunun forma giydiği diğer kulüpler Shelbourne ve Bolton Wanderers da sosyal paylaşım sitelerinden Dunne'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER