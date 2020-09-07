Manchester City'de iki futbolcu koronavirüse yakalandı

Manchester City'de Mahrez ve Laporte'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı
Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, futbolcuları Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'nin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.
Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.
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