Manchester City ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Manchester City ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla devam etti.

Turnuvanın son şampiyonu İngiltere'nin Manchester City ekibi, 3-1 galip geldiği maçın rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleyi 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 3-1 kazanan Manchester City, adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk takımın golünü, 29. dakikada Mohamed Elyounoussi kaydetti.

REAL MADRİD'E TUR İÇİN BERABERLİK YETERLİ OLDU



İspanya ekibi Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya'nın Leipzig takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 65. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 öne geçti. Leipzig, 68. dakikada Willi Orban ile fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Madrid ekibi, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı. İspanya temsilcisinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Turnuvanın son 16 turu, 12-13 Mart'taki rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.