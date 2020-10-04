  • BIST
    1145.03
  • Dolar
    7,7612
  • Euro
    9,0991
  • Altın
    473,8690
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki: Barış ve istikrarın önündeki en büyük engel
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar artacak
Şeyh Subhi Tufeyli'den Erdoğan'a övgü
Ümit Milliler, İngiltere maçı için toplanıyor
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Yerli otomobil fabrikasında çalışma sürüyor! İnşaatın son hali görüntülendi
Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan baba gözaltı alındı
Türkiye'ye Doğu Akdeniz övgüsü
Türkiye'den Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis limandan ayrıldı
Yargıtay'dan evlilik sebebiyle istifa eden işçiye tazminat kararı
Fransa ve İngiltere'de günlük vaka rekoru kırdı
Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi
Gözaltına alınan şüphelinin kimliği şaşırttı! 48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 215 binin üzerine çıktı
Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu
Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşimleri bombalıyor
BAE'den Mısır'a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Psikiyatri servisinden kaçan hasta polise zor anlar yaşattı
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Tanımıyoruz!
Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı: Türk'ün kolu bükülmez
Manchester City, Leeds United ile berabere kaldı
Adana'da uyuşturucu operasyonu!
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
04 Ekim 2020 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 11:15:00

Manchester City, Leeds United ile berabere kaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, deplasmanda Marcelo Bielsa'nın takımı Leeds United ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER