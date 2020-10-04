Manchester City, Leeds United ile berabere kaldı
Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, deplasmanda Marcelo Bielsa'nın takımı Leeds United ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı.