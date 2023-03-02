Kayserispor-Fenerbahçe maçı için karar çıktı! Mahkeme iptal etti

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02 Mart 2023 Perşembe 15:10:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 15:10:00

Mahkemeden Fenerbahçe taraftarının Kayseri'deki deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararı

Kaynak: AA

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Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci'nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu işlemin Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe AŞ arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart'ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi."

Etiketler : kayserispor fenerbahçe deplasman

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