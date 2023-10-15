Maç Sonucu: Türkiye 4-0 Letonya

EURO2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Türkiye 4-0 kazandı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2. dakikalarda Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Milliler bu sonuçla 1 maç kala EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Türkiye, Letonya galibiyetiyle puanını 17'ye çıkardı ve 1 maçı eksik olan Hırvatistan ve Galler'in önünde zirvede yer aldı.

Türkiye, grubun son maçında Galler ile liderlik mücadelesi verecek. Galler-Türkiye maçı 21 Kasım'da oynanacak.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Türkiye 7 maç, 14 puan

Hırvatistan 6 maç, 10 puan

Galler 6 maç, 10 puan

Ermenistan 6 maç, 7 puan

Letonya 7 maç, 4 puan

ÜÇLÜ AVERAJ İHTİMALİ

D Grubu'nda bir maçı kalan A Milli Takımımız 16 puanla liderliğini sürdürdü. 6'şar puanı bulunan Hırvatistan ve Galler ise 10 puanla haftayı noktaladı.

16 puanı bulunan A Milli Takım'ın son maçında Galler'e yenilmesi ve üç takımın da grupları 16 puanla tamamlaması halinde, Türkiye yine gruptan çıkmış olacak. Üçlü averaj durumunda; Türkiye ve Hırvatistan'dan toplamda 7 puan alan Galler ilk sırada, 6 puan alan Türkiye ikinci sırada, 4 puan alan Hırvatistan ise üçüncü sırada olacak.

MONTELLA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı konuk eden Türkiye'de teknik direktör Montella, sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı sürdü.

İtalyan teknik adam Montella, Hırvatistan maçı ilk 11'inde oynattığı İrfan Can Kahveci'nin yerine bu maçta Yunus Akgün'ü tercih etti.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Emre Akbaba, İfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Sarı ve Kaan Ayhan yer aldı.

KAZAKEVICS'İN TERCİHİ

Letonya'da teknik direktör Danis Kazakevics ise maça Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis ile çıktı.

Kazakevics, Ermenistan maçı ilk 11'inde sahaya sürdüğü Oss ve Emsiss'in yerine bu maçta Dubra ve Tobers'e şans verdi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Konya Büyükşehir Stadı'nda sporseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi, tribünlerin tamamına yakını doldu.

Güney tribünde, ay-yıldızlıların fotoğrafının yer aldığı, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı dev pankart açıldı. Doğu tribününde ise dev Türk bayrağı yer aldı.

Öte yandan, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı oyuncuları ve antrenörü taraftarları selamladı.

620'NCİ MAÇ

Milliler; 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milliler, Letonya karşısında 620'nci maçına çıktı. Milliler, Letonya ile de 10'uncu kez karşı karşıya geldi. 7'si resmi, 2'si özel karşılaşmada Letonya ile mücadele eden milliler bu maçların 3'ünü kazandı. 1 maçı Letonya kazanırken, 5 maçta eşitlik bozulmadı.

ABDÜLKERİM İLE İLK ŞUT!

Maçtaki ilk şut 4. dakikada Abdülkerim'den geldi. Başarılı stoper 5. dakikada ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Top üstten az farkla auta gitti.

YUNUS'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

A Milli takımımızın, Letonya ile karşı karşıya geldiği maçta 21. dakikadaki golümüz VAR'dan döndü.

Ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Onun gelişine vuruşu ıska geçti. Arkadan topu iyi takip eden Yunus kalabalığın içinden topu ağlara gönderdi.

Pozisyon sonrası VAR, hakem Enea Jorgi'yi uyardı. Bir müddet bekleyen Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunun kendisine iletilmesinin ardından golü geçersiz saydı.

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI!

Mücadelenin 36. dakikasında kazandığımız korner atışını Hakan ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Abdülkerim çok iyi kafa vurdu. Top üst direkten geri geldi.

İSMAİL VURDU, AUT!

Savunma arkasına çok iyi sarkan İsmail Yüksek, sağ çaprazdan çok sert vurdu ama top yandan az farkla auta gitti.

BU KEZ KEREM KAÇIRDI!

45. dakikada Yunus'un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Kerem, iyi sıyrıldı. Sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci son anda topu kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

MİLLİ TAKIMDA BİR İLK!

Letonya maçının ilk yarısında rakip ceza sahasında 27 kez topla buluşan Türkiye, Euro 2024 elemelerinde en yüksek sayıya ulaştığı ilk devreyi geride bıraktı.

MONTELLA'DAN MÜDAHALE GELDİ!

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, ikinci yarının başında Ferdi Kadıoğlu'nu çıkardı. Onun yerine Zeki Çelik oyuna dahil oldu.

YUNUS AKGÜN İLE ÖNE GEÇTİK!

Maçın 58. dakikasında Cenk Özkacar, soldan ceza sahasına iyi çevirdi. Ceza sahası içinde topu çok iyi kontrol eden Yunus sol ayağıyla harika vurdu ve topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

SALİH ÖZCAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI

62. dakikada sağdan Savalnieks ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Ikaunieks kafayı vurdu. Uğurcan'ı geçen topu Salih çizgiden çıkardı.

LETONYA YİNE ETKİLİ GELDİ!

67. dakikada Uldrikis savunma arkasına sarktı ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Uğurcan harika çıktı ve yaptığı kurtarışla Letonya'nın beraberlik şansını engelledi.

LETONYA YİNE GOLE YAKLAŞTI

Maçın 78. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Savalnieks ortayı yaptı. Arka direkte Ikaunieks'in vurduğu kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Sonrasında Salih topu uzaklaştırdı.

CENK TOSUN'UN GOLÜYLE RAHATLIYORUZ!

83. dakikada Cenk Tosun'un golüyle farkı ikiye çıkardık. Samet Akaydin'in ceza sahasına gönderdiği topa Cenk çok iyi yükseldi. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

KEREM İLE FARKI 3'E ÇIKARDIK!

Hızlı gelişen Türkiye atağında Yusuf Sarı, savunma arkasına gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Kerem düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.

33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.