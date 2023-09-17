Maç Sonucu: Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın ilk bölümünde çok etkili bir futbol oynayan Antalyaspor, 31. dakikada Polonyalı golcüsü Adam Buksa ile öne geçti.

Fenerbahçe, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile beraberliği sağladı. Bu gol önce yardımcı hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi ancak daha sonra VAR kontrolünün ardından geçerlilik kazandı.

Sarı lacivertliler, 56. dakikada Edin Dzeko'nun asisti ve İrfan Can Kahveci'nin kafa golüyle öne geçti. İrfan Can, Süper Lig kariyerinde ilk kez kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Antalyaspor, 64. dakikada Adam Buksa'nın sert ve düzgün vuruşuyla yeniden eşitliği sağladı.

SON SÖZ SZYMANSKI'DEN

Maç sonunda baskısını artıran Fenerbahçe, 80. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık vuruşuyla öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE'DEN 4'TE 4

Trendyol Süper Lig'de 1 maçı ertelenen Fenerbahçe, 4'te 4 ile 12 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyeti bulunmayan Antalyaspor, 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta içinde Nordsjaelland'ı ağırladıktan sonra ligde Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Samsunspor'a karşı ilk 3 puanını arayacak.

FENERBAHÇE 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek'i kadroya alamadı. Jayden Oosterwolde'yi kendi tercihiyle 21 kişilik listeye dahil etmeyen Kartal, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Dominik Livakovic, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de tercih etti. Antalyaspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta alanda Fred-Miha Zajc ikilisini tercih eden Kartal, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'e görev verdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Müldür, Miguel Crespo, Efekan Karayazı, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

LIVAKOVIC İLK KEZ SAHADA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Hırvat kaleciye sevgi gösterisinde bulundu.

FERDİ KADIOĞLU DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlatarak sahalara döndü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Twente maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımından ayrı kalan 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı.

6 NUMARA MIHA ZAJC

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, orta sahadaki tercihini Miha Zajc'dan yana kullandı. Transfer döneminde uzun süre orta saha arayan sarı-lacivertlilerde "6" numara eksikliği gündemdeki yerini korumuştu.Teknik direktör İsmail Kartal, bu pozisyonda Fred'in yanında Antalyaspor karşısında Miha Zajc'ı tercih etti.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı İsmail Yüksek ile sakatlığı bulunan Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra teknik heyet kararıyla Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Umut Nayir kadroda yer almadı.

ANTALYASPOR ETKİLİ BAŞLADI

Mücadele oldukça tempolu başladı. Fenerbahçe, erken bir gol için tempo yaparken Antalyaspor da ön alanda agresif presle cevap verdi.

Bu dakikalarda Rodrigo Becao ve Miha Zajc'a pas kullandırmayan Antalyaspor, Fenerbahçe'nin hücum kurulumunu engelledi ve arka arkaya ataklar yapan taraf oldu. Maçtaki ilk tehlikeli atağı da 5. dakikada Antalyaspor düzenledi.

Sol kanattan yapılan orta sonrasında Erdoğan Yeşilyurt vuruşunu yaptı ve altı pas içindeki Sander van de Streek bu topa dokundu. Serdar Aziz son anda topu çizgiden çıkardı ve gole izin vermedi.

CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder, 5. dakikada arka adalesini tutarak kenara gitti ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

GOL PERDESİNİ BUKSA AÇTI

Devam eden dakikalarda Fenerbahçe kalesini adeta abluka altına Antalyaspor Güray, Streek ve Larsson ile arka arkaya pozisyonlar yakaladı.

Fenerbahçe'nin etkisiz oyununa karşı tempolu ve atak bir futbol sergileyen Antalyaspor'un golü 31. dakikada geldi.

Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Sander van de Streek'in ara pası ile savunma arkasına sarkan Adam Buksa rakibini ekarte ettikten sonra Livakovic ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.

STREEK İKİNCİ GOL FIRSATINI KAÇIRDI

1-0'dan sonra Antalyaspor, oyun planında değişikliğe gitti ve kontratak futboluna döndü. Fenerbahçe ise Dusan Tadic ve Ferdi'nin olduğu sol kanadı etkili kullanmaya başladı.

Antalyaspor, 38. dakikada Van de Streek ile ikinci gol fırsatından yararlanamadı. Sağ kanattan Bünyamin'in ortasına musait durumda altı pas önünde kafa vuruşunu yapan Sander van de Streek'in şutunda top direk dibinden auta gitti.

ÖNCE İPTAL, SONRA GOL: DZEKO

Fenerbahçe, devre sonunda baskısını iyiden iyiye artırdı ve beraberlik golünü buldu.

Ferdi'nin ortasında Serdar Aziz arkaya aşırdı ve Edin Dzeko arka direkte kafa vuruşunu yaparak skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Yardımcı hakem Kerem Ersoy top ağlara gider gitmez ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Halil Umut Meler, oyunun hemen başlamamasını istedi ve VAR kontrolünü bekledi. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, yaptığı kontrol sonrası ofsayt olmadığını belirledi ve gol geçerlilik kazandı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN BİR İLK

Fenerbahçe, ikinci yarıya çok hızlı başladı. Oyunu Antalyaspor yarı alanına yıkan Fenerbahçe, arka arkaya pozisyonlara girmeye başladı.

Antalyaspor kalesini adeta abluka altına alan Fenerbahçe, 56. dakikada öne geçti.

Hızlı verkaçlar sonrasında sağ kanatta topla buluşan Edin Dzeko ortasını arka direğe doğru yaptı. Arka direkte bulunan İrfan Can Kahveci topa iyi yükseldi ve top kafa vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

İrfan Can, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü atmış oldu.

ADAM BUKSA'DAN İKİNCİ GOL

Fenerbahçe'nin 3. golü aradığı dakikalarda Antalyaspor, hızlı atakla yeniden eşitliği sağladı.

Miha Zajc'ın hatalı pasında araya giren Yehezkel'in ceza sahası yayı içersinden çektği şut Becao'dan sekip Adam Buksa'nın önüne düştü. Buksa'nın sol çarprazdan çektiği sert şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu ve skor yeniden eşitledi.

SON SÖZÜ SZYMANSKI SÖYLEDİ

2-2'den sonra Fenerbahçe, tribün baskısıyla birlikte galibiyet golü aramaya başladı.

Arka arkaya ortalar yapan ve Antalyaspor savunmasını zorlayan Fenerbahçe, Szymanski ve Dzeko ile iki kez gole çok yaklaştı.

80. dakikada Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.

Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda, İrfan Can Kahveci'nin hızlı pası ile ceza sahası içi sağ çarprazında topla buluşan Szymanski'nin şık vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu ve Fenerbahçe maçta yeniden öne geçti.

FENERBAHÇE 4'TE 4 YAPTI

Fenerbahçe, maç sonunda Djiku'yu alarak savunmayı üçledi; Ryan Kent ile kontratak arayışlarını hızlandırdı.

Sarı lacivertliler maç sonunda Antalyaspor'a atak fırsatı vermezken zaman zaman 4. gole de yaklaştı.

Fenerbahçe, 5 gollü maçta kazanarak Trendyol Süper Lig'e 4'te 4 ile başlamış oldu.