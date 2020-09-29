Los Angeles Clippers'ta Doc Rivers dönemi sona erdi
Kaynak: AA
NBA takımlarından Los Angeles Clippers, 7 yıldır başantrenör olan Doc Rivers ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu 58 yaşındaki Rivers'ın görevine son verildi.
Rivers yönetimindeki 7 yıl boyunca normal sezonda 356 galibiyet, 208 mağlubiyet elde eden Clippers, 6 kez yükseldiği play-off'larda ise 27 galibiyet, 32 yenilgi aldı.
ABD'li teknik adam, daha önce 4 yıl Orlando Magic'i çalıştırmış, 9 yıl görev yaptığı Boston Celtics ile 2008'de NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.