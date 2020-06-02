Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, siyahi ABD'li Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine diz çökerek tepki gösterdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Anfield Stadı'nın ortasında diz çökerek tepki gösterdi.
Liverpool Kulübü ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarından saha ortasında diz çöktükleri görüntü ile birlikte, "Birlik kuvvettir." mesajını paylaştı.
Unity is strength. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/sSu2sarAXa— Liverpool FC (at ��) (@LFC) June 1, 2020
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