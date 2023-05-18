VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da depremzedeler konteyner ya da kiralık evlere yerleştirilecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Fatih Terim ile görüştü
NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırmayı hızlandırma çağrısı
Özbekistan-Kazakistan ortak askeri tatbikatı yapıldı
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
Ali İhsan Yavuz: Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik
18 Mayıs 2023 Perşembe 19:51:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 19:51:00

Liverpool sezon sonunda 4 futbolcuyla yollarını ayıracak

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, dört futbolcusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'in gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

Bu 4 futbolcu, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un 30 yıl sonra 2019-20 sezonunda kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2019'daki UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine katkı sağlamıştı.

Firmino, Keita, Milner ve Oxlade-Chamberlain, Anfield Road'da Aston Villa'ya karşı bu sezonki son iç saha maçında taraftarları selamlayacak.

Etiketler : İngiliz ekibi Firmino İngiltere Premier Lig
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş
Festival çıkarması

Festival çıkarması
Babaya veda

Babaya veda
Annelerini unutmadılar

Annelerini unutmadılar
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX