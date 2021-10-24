VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz bunu başardık"
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 1355 konut için ihale açılacağını duyurdu
Liverpool, Manchester United deplasmanında 5 golle kazandı
"Erken seçim yok, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan"
Fenerbahçe ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı
Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
"Kadınlarımızın eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe tarihi bir başarının ifadesidir"
Terör örgütü üyesi olmak suçundan hapis cezası bulunan kadın İzmir'de yakalandı
Real Madrid, El Clasico'yu deplasmanda kazandı
Tayvan'da deprem
'Sinan' operası AKM'de ilk provasını yaptı
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
Amsterdam'da Türk Çağdaş Sanatçılar sergisi sanatseverleri bekliyor
24 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
GUHEM, Dubai'deki kongrede tanıtılacak
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı yarın piyasaya sürecek
"El-Halil'de yeni yerleşim birimi inşa edileceği duyurusu topraklarımıza açık bir saldırıdır"
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Soylu'dan sert tepki! "İnsanda biraz yüz olur"
Karabağ topraklarında bir ilk!
İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç!
24 Ekim 2021 Pazar 22:05:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 22:05:00

Liverpool, Manchester United deplasmanında 5 golle kazandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Muhammed Salah, Premier Lig'de Manchester United'a karşı Old Trafford Stadı'nda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta kapanış maçında Liverpool, Manchester United'ı 5-0 yendi.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 6. sıraya kadar gerileyen Manchester United, Chelsea ve Manchester City ile zirve mücadelesi veren Liverpool'u ağırladı.

Liverpool, Naby Keita, Diogo Jota ve Muhammed Salah'ın (2) golleriyle soyunma odasına 4-0 önde gitti. 50. dakikada fileleri bir kez daha havalandıran Salah, Premier Lig'de Manchester United'a karşı Old Trafford Stadı'nda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Gol sayısını 107'ye çıkaran Mısırlı kanat oyuncusu, maç öncesi Fildişi Sahilli Drogba ile paylaştığı "İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.

Manchester United'da oyuna ikinci yarıda dahil olan Pogba, Keita'ya yaptığı sert faul nedeniyle 60. dakikada kırmızı kart gördü. Sakatlanan Keita, 63. dakikada oyundan alındı.

Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı en ağır mağlubiyetini yaşadı. Manchester United ayrıca 1955'teki 5-0'lık Manchester City mağlubiyetinden bu yana ilk kez sahasında gol atamadan 5 gol yedi.

Puanını 21'e yükselten Liverpool, 2. sıradaki yerini korudu. 14 puanda kalan Manchester United ise 7'nciliğe geriledi.

Etiketler : liverpool manchester united liverpool manchester united premier lig muhammed salah hattrick spor haberleri
Turistlerden yoğun ilgi

Turistlerden yoğun ilgi
New York'ta sıradışı imaj

New York'ta sıradışı imaj
Karton üzerinde yattım

Karton üzerinde yattım
Berlin Kapalıçarşı'da

Berlin Kapalıçarşı'da
Podyumda fena düştü

Podyumda fena düştü
Birbirlerini takipten çıktılar

Birbirlerini takipten çıktılar
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz
"Kız babası olarak daha da duygulandım"

"Kız babası olarak daha da duygulandım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER