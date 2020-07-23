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23 Temmuz 2020 Perşembe 07:34:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 07:34:00

Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi

Kaynak: AA

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Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, maçın ardından düzenlenen seremoniyle 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupasını aldı.

İngiltere Premier Lig'in 37'nci hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Chelsea'yi 5-3 yendi.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Chelsea'yle karşılaştı.

Ev sahibi takım 23'üncü dakikada Naby Keita, 38'inci dakikada Alexander Arnold ve 43'üncü dakikada Georginio Wijnaldum'un attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Chelsea'de Olivier Giroud 45+3'üncü dakikada ağları havalandırarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, Roberto Firmino'nun attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Londra ekibi Chelsea, Tammy Abraham'ın 61'inci, Christian Pulusic'in ise 73'üncü dakikada attığı gollerle farkı 1'e düşürdü: 4-3.

Liverpool'da Alex Oxlade-Chamberlain 84'üncü dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve mücadele Liverpool'un 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Geçen haftalarda şampiyon olan Liverpoollu futbolcular, maçın ardından düzenlenen seremoniyle Premier Lig 2019-2010 sezonunun şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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