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05 Mart 2024 Salı 09:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 09:00:00

Ligde 28. hafta maçları tamamlandı, Galatasaray zirvedeki yerini korudu

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, bugün oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı. Derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 75'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Yukatel Adana Demirspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0, Bitexen Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yi 1-0, Corendon Alanyaspor da taraftarının önünde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Haftaya lider giren Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 75'e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Atakaş Hatayspor'u deplasmanda Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de zirve yarışında haftayı kayıpsız atlattı.

46 puanı bulunan ekiplerden üçüncü sıradaki Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki Beşiktaş ise sahasında Galatasaray'a mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Haftaya küme düşme hattında giren Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Siltaş Yapı Pendikspor rakiplerine mağlup olurken, son sırada yer alan İstanbulspor ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Alınan sonuçların ardından düşme hattındaki sıralamada bir değişiklik olmadı.

SONUÇLAR

Ligin 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: 0-0

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 0-2

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: 1-0

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 3-1

Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-0

29. HAFTA

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Mart Cuma:

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

9 Mart Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

Etiketler : süper lig maç galatasaray
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