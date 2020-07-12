  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da halk sandık başında
15 Temmuz şehidimizin eşi Yıldız Şerefoğlu: Yine olsa git derdim
Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında
ABD'li General Kenneth Franklin yine o teröristle baş başa
Meteoroloji'den 4 ile önemli uyarı: Kuvvetli olacak
Bakan Selçuk duyurdu! Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
La Liga'da şampiyonluk yarışı
Savunma sanayii Türk ordusuna güç katmaya devam ediyor! İşte 4 yeni proje
Bakan Soylu'nun acı günü... Kayınpederi hayatını kaybetti
AB'den Türkiye'ye 485 milyon euroluk ek destek
İşçiye Temmuz ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda...
Binlerce İsrailli, katil Netanyahu hükümetini protesto etti
Sırbistan'daki gösteriler 5 gündür devam ediyor
Iğdır'da sel hasara neden oldu
Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı
Mağrip Arap Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması: Tarihi bir olay
Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi
Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto düzenlendi
Yerli silah ve araçlar dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarında
İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak
Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Ardahan'da üç gündür vakalardaki düşüş sevindirdi
12 Temmuz 2020 Pazar 09:54:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 09:54:00

Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

ABONE OL

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.

EKSİK YOK

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor.

İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek.

CRİVELLİ VE CLİCHY SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER