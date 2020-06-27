Lider Hatayspor, Balıkesirspor'u ağırlayacak

Ligde 54 puanla liderlik koltuğunda oturan güney ekibi, Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Hatayspor, evinde oynayacağı karşılaşmada galip gelip şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Balıkesirspor ise bu maç öncesi ligde topladığı 35 puanla 12’nci sırada yer alıyor.

Hatayspor’da hafta içi yapılan idmanda, sol ön üst adalesinde ağrı hisseden Helder Barbosa’nın çekilen MR sonucu adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilerek, tedavisine başlandı.‪ Yapılan planlama doğrultusunda, hafta başında koşulara başlayacak olan Barbosa’nın, Balıkesir karşısında riske edilmeyerek Keçiörengücü maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Bordo beyazlılarda sarı kart cezalısı Strahil Popov da bu maçta görev alamayacak.