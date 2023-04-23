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23 Nisan 2023 Pazar 21:57:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 21:57:00

Lider Galatasaray'a Fatih Karagümrük engeli

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 3-3 berabere bitti.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Keram Aktürk, 45+1'de penaltıdan Oliviera ve 80. dakikada Sacha Boey kaydetti. Sarı-kırmızılılar 67. dakikada Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Konuk Fatih Karagümrük'ün golleri ise 18. dakikada Diagne ile 26 ve 30. dakikalarda Borini'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 70'e, Fatih Karagümrük ise 41'e çıkardı.

Etiketler : Spor Toto Süper Lig Fatih Karagümrük Galatasaray
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