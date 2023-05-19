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19 Mayıs 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 11:15:00

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Kaynak: AA

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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

SAHASINDA 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 34. RANDEVUDA

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 33 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 70 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.

GALATASARAY, İSTANBUL'DA BİR KERE KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti.

Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere, birinde mağlup oldu.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 39 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 17 gol atabildi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2011-2012 sezonunda deplasmanda 4-0 kazandığı maçta elde etti.

Sivasspor ise rakibini karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.

Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

Etiketler : galatasaray sivasspor süper lig
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