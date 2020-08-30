Robin Koch, Leeds United'da

Leeds United Robin Koch'u transfer etti
Kaynak: AA
Premier Lig'in yeni takımı Leeds United, Freiburg'dan Robin Koch'u transferini bitirdi. 24 yaşındaki Alman oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Leeds United Kulübü, 24 yaşındaki Alman stoper Koch ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Leeds United'ın transfer için bonuslarla birlikte 13 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Kariyerine Eintracht Trier'de başlayan Koch, Kaiserslautern'de oynadıktan sonra 2017'de Freiburg'a transfer olmuştu. Alman milli futbolcu Koch, Freiburg formasıyla 3 sezonda 87 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.