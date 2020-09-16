Leeds United, Crysencio Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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16 Eylül 2020 Çarşamba 17:08:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 17:08:00

Leeds United, 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı transfer etti

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Feyenoord'un 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Crysencio Summerville'yi renklerine bağladı

Leeds United Kulübü, sağ kanatta oynayan Hollandalı Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Leeds United'ın transfer için bonuslar hariç 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Futbola Feyenoord'un altyapısında başlayan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Den Haag ile Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 21 maça çıktı ve 2 gol attı.

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