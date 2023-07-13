VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziyaret trafiği arttı! Komşu ile yeni dönem başlıyor
Bakan Bolat açıkladı! İhracat tarihinde bir ilk...
İnsansı robot için geri sayım!
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
BM duyurdu! Sudan'da toplu mezar: 87 kişinin cesedi bulundu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik temaslar sıklaşabilir
13 Temmuz 2023 Perşembe 11:35:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 11:35:00

LeBron James profesyonel kariyerini sürdüreceğini açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, profesyonel kariyerine devam edeceğini söyledi.

Los Angeles Lakers'ın geçen sezon Batı Konferansı final serisini Denver Nuggets'a karşı 4-0 kaybetmesinin ardından basketbola devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini belirten LeBron James, kararını verdi.

Geçen sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelmesi nedeniyle ESPY Ödülleri'nde "En İyi Rekor Kıran Performans" ödülünü kazanan LeBron James, kürsüde yaptığı konuşmada, "Kaç sayı daha attığımı ya da sahada neler yapıp yapamadığımı önemsemiyorum. Benim için asıl soru şu: Bu oyunu kendimi kandırmadan oynayabilir miyim? Sahada her şeyimi veremediğim gün, işimin biteceği gündür. Şanslısınız ki o gün, bugün değil." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon NBA'de 21. sezonunu geçirecek LeBron James; Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis ve Vince Carter'ın ardından bunu başaran 6. oyuncu olacak.

Aralık ayında 39 yaşına basacak olmasına rağmen ligin üst düzey oyuncuları arasındaki yerini koruyan Lakers'ın yıldızı, 2022-2023'ün normal sezonunu 28,9 sayı, 8,3 ribaunt ve 6,8 asist ortalamasıyla tamamladı.

Etiketler : Los Angeles Lakers NBA Dirk Nowitzki Kevin Garnett
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Babanın bize armağanısın

Babanın bize armağanısın
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Dalgalarla dans etti

Dalgalarla dans etti
Orkestrası yok diye sahneden indi

Orkestrası yok diye sahneden indi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX