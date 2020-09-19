Lakers, konferans finallerine galibiyetle başladı
Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de, Batı Konferansı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, rakibi Denver Nuggets'ı 126-114 mağlup etti.
NBA play-off'larının Batı Konferansı final serisi ilk maçında Lakers ile Nuggets karşılaştı.
Lakers, Anthony Davis'in 37 sayı, 10 ribauntla yıldızlaştığı karşılaşmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde etkili bir oyun sergileyerek sahadan 126-114 galip ayrıldı.
LeBron James 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 18 sayıyla Lakers'ın galibiyetine katkı sağladı.
Nuggets'ta Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin 21'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA play-off'larına Miami Heat ile Boston Celtics (2-0) arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edilecek.
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