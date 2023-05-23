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23 Mayıs 2023 Salı 14:14:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 14:14:00

Kupada yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kaynak: AA

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor Volkan Bayarslan
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