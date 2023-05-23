Kupada yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
25 Mayıs Perşembe:
20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
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