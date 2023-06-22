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22 Haziran 2023 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 11:31:00

Kortta Djokovic, kort dışında Federer kazandı

Kaynak: AA

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Fransa Açık'ta şampiyon olarak tüm zamanların en başarılı erkek tenisçisi unvanını elde eden Sırp raket Novak Djokovic, kort dışındaki gelirlerinde Rafael Nadal ve Roger Federer'in gerisinde kaldı.

Kariyerindeki 10 ABD Açık, 7 Wimbledon, 3 ABD Açık şampiyonluklarına Fransa Açık'ta da üçüncüyü ekleyerek rekor kıran ve erkek tenisinde 23 kezle en fazla grand slam kazanan sporcu olarak tarihi bir başarıya imza atan Djokovic, kort dışındaki gelirlerinde İspanyol Nadal ile aktif kariyerini noktalayan İsviçreli Federer'i henüz geçemedi.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde aşı karşıtı bir tutum sergileyen ve bu nedenle ABD Açık ile Avustralya Açık'ı kaçırmasına rağmen "büyük üçlü"deki rakiplerini geride bırakan 36 yaşındaki Djokovic, korttaki zaferlerinden 170 milyon dolar kazandı.

22 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'ta korta çıkamayan Nadal'ın gelirleri 135 milyon, geçen yıl tenisi bırakan ve 20 grand slam zaferi yaşayan Federer ise 131 milyon dolarda kaldı.

Forbes'un verilerine göre, kort dışında vergi ve menajerlik ücretleri düşülmeden elde edilen tahmini gelirlerde ise Federer'in kazancı, Nadal ile Djokovic'in toplamından fazla oldu.

İsviçreli raket, tenisi bıraktığını açıkladığı Eylül 2022'ye kadarki döneme kadar kort dışında elde ettiği 990 milyon dolarlık gelirle büyük fark oluşturdu. Kort dışında Nadal 390, Djokovic ise 340 milyon dolar gelir elde etti.

Üç tenisçinin şampiyonluk sayıları, kort içinde ve dışında elde ettiği gelirler şöyle:

DJOKOVICNADALFEDERER
Kortta elde ettiği gelirler (milyon dolar)170135131
Kort dışında elde ettiği gelirler (milyon dolar)340390990*
Toplam gelirler (milyon dolar)5105251,1 milyar*
Toplam grand slam zaferi232220
Toplam ATP şampiyonlukları9492103
Zirvede kaldığı hafta sayısı389209310
Maç kazanma yüzdesi83.482.982

* Federer'e ait rakamlar, tenisi bıraktığı eylül ayına kadar olan döneme ait.

En az üçer kez kazanan tek isim: Djokovic

Djokovic, Fransa Açık'ta sadece kazandığı grand slam sayısında rekor kırmadı, bütün grand slam turnuvalarında en az üç şampiyonluk yaşayan tek erkek tenisçi olarak tarihe geçti.

Federer, Fransa Açık'ta sadece 2009 yılında şampiyonluk yaşadı. Nadal ise Avustralya Açık ve Wimbledon'da ikişer kez kupayı kaldırdı.

Zirvede 389 hafta

Novak Djokovic, ATP sıralamasında toplam 389 hafta zirvede kalarak kırılması güç bir rekora daha imza attı.

Federer'in 310 haftalık rekorunu geride bırakan Djokovic, kadınlarda da Steffi Graf'a ait 377 haftalık istatistiğin üzerine çıktı.

Sırp sporcu ayrıca, 7 kez yıl sonunu dünya klasmanının zirvesinde tamamlayarak, bunu beşer kez başaran Federer ve Nadal'ı geçti.

Etiketler : 7 Wimbledon Novak Djokovic Federer
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