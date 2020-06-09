Koronavirüs sonrası geleceğin futbolu nasıl olacak? Mustafa Açıkgöz yorumladı

Bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan Lisanslı Futbol Menajeri Mustafa Açıkgöz yaşanan bu virüs sonrası, futbol dünyasındaki anlayışların nasıl değişeceğini anlattı; Futbol, dünyanın birçok yerinde lig sistemi ile oynanan futbolcuların buluştuğu bir alan. Maçlar ile beraber taraftarlar kendi futbol takımlarına destek verir ve eğlenceli anlar geçirir. Fakat son yaşanan koronavirüs salgını dünya genelinde futbol liglerini de etkilerken bazı maçların ertelenmesine ve iptal edilmesine karar verildi. Türkiye’de de bu konuda atılan adımlar arasında salgının daha fazla yayılmaması için taraftarlar olmadan maçların oynanmasına karar verilmişti. Bununla birlikte bazı futbolcular maçların da ertelenmesini istemişti. Bu karar sonrasında Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu maçları sonraki tarihlere erteledi. Haziran ayında normalleşme sürecine girmemiz ile beraber lig maçlarının tekrar başlanması için çalışmalar yapıldı. Bu ligin son maçları seyircisiz ve sağlık önlemleri alınarak oynanacak. Bu konuda sonraki sezonda nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak? Dünya genelinde artık nasıl bir futbol dönemine geçiş yapmış olacağız? Bu soruların cevabını siz değerli okuyucularımız için cevaplayacağız.

Geleceğin Futbolu Nasıl Olacak?

Lisanslı Futbol Menajeri Mustafa Açıkgöz ayrıca gelecek sezonlardaki futbol anlayışı ile şunları ifade etti; Bilindiği üzere Türkiye’de bu sezon kalan maçlar bu aydan itibaren oynanmaya başlıyor. EURO 2020 ise 2021 yılına ertelendi. Önümüzdeki sezon yani 2020-2021 futbol sezonunun başında maçların yine seyircisiz oynanacağını tahmin ediyorum. Taraftarların sağlığı düşünülerek hep beraber bir araya gelmesin diye böyle bir şeyin yapılacağını düşünmekteyim. Fakat sezonun devam eden zamanlarında koronavirüsün ikinci dalgası oluşmaz ise veya yayılım güçlü bir şekilde devam etmezse maçların tekrardan seyircili bir şekilde oynanacağını düşünmekteyim. Bununla birlikte taraftarlar sosyal mesafe kuralına birbirinden uzak bir şekilde araya boş koltuk bırakarak oturabilirler. Bu bağlamda hep beraber tezahürat yapan taraftarların da bu kurallar ile beraber sosyal mesafe kuralına uyarak ilginç bir görüntü oluşturacağını düşünmekteyim. Ayrıca bu sebeplerden ötürü televizyon, sponsor, marka gelirlerinin gözle görülür bir şekilde düşecektir. Yani şöyle, önümüzdeki dönemlerde seyircisiz maçlar artarsa, tv yayın gelirleri düşmeye başlayabilir, çünkü televizyon kanalları böylesine yüklü bir ödeme yapmayacağı için gelirler düşecektir. Bu paralar ödenmeyeceği içinde, takımlara yüklü miktarda para ödenmeyecektir. Buda söylediğim şeyin bir parçası olacaktır. Bu anlamda da altyapıya önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Dünya futbolunda da transferler konusunda bazı değişiklikler yapılabilir. Transfer ücretlerinde de düşüşlerin yaşanacağını düşünmekteyim. Sezon başlamadan önce yeni alınan transferlere koronavirüs testi yapılarak futbolcunun sağlıklı olup olmadığı anlaşılır. Bu da diğer futbolcuların sağlığını korumak adına önemli bir olay olacaktır. Oyuncular ve taraftarlar da bu bağlamda sağlığını korumak adına sahaya girerken hijyen önlemlerini almaya devam edecek. Bu da futbolcuların ve seyircilerin sağlığı açısından önemli bir durum olmakta.

Dünya futboluna yön veren koronavirüs salgını ile ilgili olması muhtemel bir diğer şey ise yabancı futbolcu sınırı oluyor. Dünya ülkelerinde özellikle yeni sezonda yabancı futbolcu transferleri ile ilgili bir değişikliğe gidilebilir. Bu durumda yabancı futbolcu sınırı daha da düşürülerek alınan yabancı futbolcuların da diğerleri gibi sağlık kontrolünden geçmesi gerekecek. Bu konuda Türkiye’de önemli bir adım atılacağının sinyalleri şimdiden verildi. TFF başkanı Nihat Özdemir, bu konu hakkında yabancı futbolcu kontenjanının kademeli olarak düşürüleceğini açıkladı. Bununla birlikte son 3 haftalık maçlar için seyircili başlama planlarının olduğu açıklandı. Eğer ki durumlar daha da iyiye giderse bunun da sosyal mesafe kuralları ile gerçekleşeceğini düşünüyoruz.