Konyaspor'da Kovid-19 test sonuçları belli oldu
Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
İttifak Holding Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.
Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.