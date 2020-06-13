Konyaspor'da Kovid-19 test sonuçları belli oldu

Konyaspor'da Kovid-19 test sonuçları belli oldu

İttifak Holding Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.