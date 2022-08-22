Konyaspor ligde ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Konyaspor, puanını 5'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.

16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Oğuzhan Berber ile yaptığı verkaçın ardından Bytyqi'den sıyrılan Topalli'nin ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

29. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Çekiçi'nin ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

34. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Muric'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Jensen'i çalımladıktan sonra dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Topalli'nin altıpasın içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

44. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Melih Kabasakal'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından Pavicic'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi

