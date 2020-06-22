  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hafter'in Sözcüsü Mismari alay konusu oldu!
Libya'dan Arap Birliği'ne ret! "İç tüzüğe aykırı"
Bursa'dan acı haber geldi!
"Kurban Bayramı'nda 4,7 milyon hayvan kesim için hazır bekliyor"
Türkiye'nin savunmadaki gücü 'sanal fuara' taşındı
Adria Tur'un Hırvatistan finaline 'Kovid-19' engeli
Konya'da bir puan paylaşıldı
Galatasaray zirveden uzaklaşıyor
Tepkilere neden olan 'Erbakan Büstü' hakkında flaş açıklama
Azez'de terör saldırısı: 1 yaralı
Bakan Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'da
Bakan Süleyman Soylu: Güzel bir etkinliğe dönüştü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! Alperen'i boğarak öldürdü
Ordu Kabataş'ta bir mahalle koronavirüs tedbirlerikapsamında karantinaya alındı
TBMM 'Yassıada teklifi' için mesai yapacak
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın şortunu mu giydi?
Prof. Dr. Taner Demirer "3 hafta daha maske takarsak" dedi ve güzel haberi duyurdu
Bursa'da iki kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı verdi... Bir kahraman askerimiz şehit oldu
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: Tecrübe şartı yok, esnek çalışma saati var
Kars beşik gibi! Peş peşe depremler
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde kazanan belli oldu
Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti (Maç özeti ve golleri)
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
22 Haziran 2020 Pazartesi 07:17:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 07:17:00

Konya'da bir puan paylaşıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.

6. dakikada Goiano'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada konuk ekip öne geçti. Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kone, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Kone, gol sevincinin ardından maske takarak ekrana karşı eliyle tuttuğu yazıyı gösterdi. Hakem Halil Umut Meler, Kone'nin bu hareketini sarı kartla cezalandırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki Hadziahmetovic'in ara pasıyla topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

52. dakikada Ömer Ali Şahiner'in orta sahadan sürükleyerek getirdiği topa ceza sahasının yan çizgisinden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

70. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Bajic, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Samassa'dan döndü.

85. dakikada Claudemir'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.

89. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornere iyi yükselen Skuletic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

90+1. dakikada Jonsson, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER