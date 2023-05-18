VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da depremzedeler konteyner ya da kiralık evlere yerleştirilecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Fatih Terim ile görüştü
NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırmayı hızlandırma çağrısı
Özbekistan-Kazakistan ortak askeri tatbikatı yapıldı
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
Ali İhsan Yavuz: Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik
18 Mayıs 2023 Perşembe 21:25:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 21:25:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Fatih Terim ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, antrenör gelişim seminerine katılmak üzere ülkeye gelen teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) işbirliğinde düzenlenen Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri'nin açılış törenine katılan Tatar, bu program için Ada'ya gelen teknik direktör Terim ile bir araya geldi.

Görüşmede KKTC'ye uygulanan spor ambargo ve izolasyonlar masaya yatırıldı.

Tatar, ülkesine uygulanan çağ dışı ambargoların kaldırılmasına yönelik çabaların süreceğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı KKTC Kuzey Kıbrıs
Festival çıkarması

Festival çıkarması
Armut'la listelerde

Armut'la listelerde
Cannes yolcusu

Cannes yolcusu
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor
Annelerini unutmadılar

Annelerini unutmadılar
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
"Ailece yemek yiyeceğiz"

"Ailece yemek yiyeceğiz"
Hikaye yazarken oyuncu oldu

Hikaye yazarken oyuncu oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX