KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Fatih Terim ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) işbirliğinde düzenlenen Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri'nin açılış törenine katılan Tatar, bu program için Ada'ya gelen teknik direktör Terim ile bir araya geldi.

Görüşmede KKTC'ye uygulanan spor ambargo ve izolasyonlar masaya yatırıldı.

Tatar, ülkesine uygulanan çağ dışı ambargoların kaldırılmasına yönelik çabaların süreceğine ilişkin görüşlerini aktardı.