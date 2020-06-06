  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
İkinci el otomobil pazarında online satış da arttı fiyatlar da
MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Resülayn'daki pazar yerine bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı
Bakan Akar'dan terhis ve celplerle ilgili flaş açıklamalar!
OPEC'in üretim kesintisini 1 ay uzatması bekleniyor
"Altın Katılım Fonu" kazandırdı
Çekiliş kampanyasında talihliler araçlarını aldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki
Doğal gaz ithalatı 2019'da yüzde 10 düştü
Kevin Durant NBA sezonunun kalanında forma giymeyecek
Yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı 2019'da yüzde 45,2'ye yükseldi
Atletizmde spor faaliyetleri temmuz ayında başlatılıyor
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Balıkçılar oltalarını alıp Unkapanı Köprüsünde balık tuttu
Bakan Selçuk: 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete yeniden başlayacak
Banyoda doğurdu! Bebeği camdan attı
Floyd anısına diz çöktü
İçinde yerlilik ve millilik olanları gururlandıracak haber! Almanya'dan SİHA'larımıza büyük övgü
Uyarı geldi: Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri
Dünyaca ünlü dergiden Türkiye'ye övgü
Yasaksız ilk hafta sonunda vatandaşlar oltaya geldi
DSÖ'nün koronavirüs uyarısında Türkiye ayrıntısı
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...
06 Haziran 2020 Cumartesi 11:13:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 11:13:00

Kevin Durant NBA sezonunun kalanında forma giymeyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde geçen yıl aşil tendonundan sakatlanan Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı.

Durant, ABD basınına yaptığı açıklamada, rutin çalışmalara başladığını belirterek, "Ciddi bir sakatlıktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. Geçen yılki planlamamıza sadık kalacağım. Yeni sezonu beklemek, benim için daha iyi olacak. Gelecek ayki yoğun maç temposunu kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden sezonun kalanında oynamayacağım." ifadelerini kullandı.

Mart ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 31 yaşındaki Durant, hastalığı atlattığını ve sağlığının iyi olduğunu da belirtti.

Geçen yıl haziran ayında Golden State Warriors forması giyerken Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA final serisi 5. maçında sakatlanan Durant'in aşil tendonu kopmuştu.

Salgın nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER