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27 Ağustos 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 15:30:00

Kerem Aktürkoğlu'ndan Leicester City'ye transfer olan Yunus Akgün için mesaj: Yolun açık olsun

Kaynak: AA

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, "Aramızda mesafeler olsa da bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer olan takım arkadaşı Yunus Akgün için mesaj yayımladı.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Dostum, güzel kardeşim. Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun."

Etiketler : galatasaray kerem aktürkoğlu yunus akgün transfer leicester city
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