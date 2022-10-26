Kendi yüzünü tablo yaptırdı

Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis, futbol başarısı kadar sanata olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Özellikle Galatarasay figürlü sanat eserlerinden oluşan koleksiyonuyla tanınan Gomis, geçtiğimiz günlerde heykeltıraş Gina Ginali imzalı yarı aslan yarı kendi yüzü olan bir tabloyu koleksiyonuna ekledi. Çok beğendiği tabloyu sosyal medya hesaplarından da paylaşan Gomis, "Gina Ginali'nın eserlerine zaten bayılıyorum ama bu eser benim için çok değerli ve çok özel oldu" dedi.

