Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.
- Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı
- Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
- Kerem Aktürkoğlu resmen Galatasaray'da!
- PSG'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
- Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti
- Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor