Kayserispor'da koronavirüs vakası!

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10 Eylül 2020 Perşembe 12:32:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 12:32:00

Kayserispor'da 1 kişi koronavirüse yakalandı

Kaynak: Hürriyet

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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin başlamsına kısa bir süre kala, kulüpte çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor ligin ilk haftasında pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. 

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