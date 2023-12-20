Kayseri'de Michy Batshuayi şov

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan 7 gollü mücadelede Fenerbahçe sevindi. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 4-3 yendi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 8'de Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79'da Michy Batshuayi kaydetti. Sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder, bir golün de asistini yaptı.

Kayserispor'un sayılarını ise 45+5'te Olivier Kemen, 56'da Mame Thiam ile 73'te Miguel Cardoso attı.

Fenerbahçe'de Fred 90+8. dakikada direkt, Mert Hakan Yandaş ise 90+11. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine iki futbolcusundan yoksun çıkacak.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükseltti ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla birlikte bozulan Kayserispor ise 29 puanda kaldı.