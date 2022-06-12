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12 Haziran 2022 Pazar 12:56:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 12:56:00

Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Uçurtma sörfünde uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Fuveyrit bölgesinde inşa edilen tesisle dünyaca ünlü sporcuların uğrak noktası olmayı hedefliyor.

Başkent Doha'nın kuzeyindeki sahilde bir araya gelen uçurtma sörfü sporcuları, tesise ve bölgenin rüzgarına tam not verirken burada yarışmak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Üç kez dünya şampiyonu olan 35 yaşındaki uçurtma sörfü sporcusu Bruna Kajiya, bölgenin şimdiye kadar gördüğü en özgün plajlardan biri olduğunu söyledi.

Sürekli esen sabit rüzgarın ve sıcak suyun sporcular için büyük avantaj olduğunu belirten Kajiya, şöyle devam etti:

"Serbest uçurtma sörfü açısından kesinlikle şu ana kadar gördüğüm en iyi yerlerden biri. Çünkü düz bir su var. İleride kumdan bir ada var. Bu, suyun düz olmasını sağlıyor. Ve rüzgar oldukça iyi, yumuşak ve sıcak. Bu da bizim için mükemmel. Tüm gün rüzgar var. Ayrıca sıcak bir su var, bu da suyun içinde olmayı ayrıca güzelleştiriyor."

"Akyaka'da yarışmak inanılmaz bir tecrübeydi"

Daha önce Türkiye'ye geldiğini ve Akyaka'da yarıştığını anlatan Kajiya, "Akyaka'da yarışmak inanılmaz bir tecrübeydi ve ben kazanmıştım. Çok sayıda güzel hatıralarım var. Yemekler ve şehir çok güzeldi. Türk toplumu da çok sıcaktı. Ve bir gün yeniden gitmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

2023 yılında düzenlenecek Uçurtma Dünya Turu, Katar'dan başlayacak

Sene sonunda tamamlanması planlanan tesisin, 2023 yılında düzenlenecek Uçurtma Dünya Turu'nun açılışına ve finallerine ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Popülaritesi ve izleyici sayısı giderek artan spor dalının uluslararası turnuvası olan Uçurtma Dünya Turu'nun resmi turizm partneri 2024 yılına kadar Katar Turizm olurken, Katar Havayolları da aynı turnuvanın marka partneri oldu. Söz konusu anlaşma, Katar Turizm Başkanı ve Katar Havayolları Grubu Yöneticisi Akbar Al Baker ve Küresel Uçurtma Sporları Birliği Genel Sekreteri Jörgen Vogt tarafından imzalandı.

Etiketler : Başkent Doha KATAR Uçurtma Dünya Turu
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