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26 Ekim 2022 Çarşamba 17:37:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 17:37:00

Katar, 2022 Dünya Kupası için 'tüm yolları açıyor'

Kaynak: AA

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Katar, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası için ülkeye gelen futbolseverlerin maçlara ve etkinliklere katılımlarını kolaylaştıracak güvenli ve kolay ulaşım hizmetleri sağlamak için çalışıyor.

Katar Bayındırlık İdaresi, ülkedeki hayati öneme sahip yerlerin ve metro istasyonlarının yanı sıra tüm dünya kupası stadyumlarına erişimi kolaylaştıran cadde ağlarını tamamladı.

İdarenin verilerine göre, bu çerçevede 207 köprü, 100'e yakın kavşak ve 143 tünel inşa edildi, stadyumlara ve dünya kupası ile ilgili birçok tesise erişimi kolaylaştırmak için 1180 tabela yerleştirildi. İdareye bağlı Trafik Ağı Kontrol Merkezi, 2022 Dünya Kupası kontrol odası ile koordineli olarak trafiği izleyecek.

Dünya kupası boyunca, öncesinde ve sonrasında ulaşımı kolaylaştırmak için şampiyona otobüslerine ve diğer araçlara hizmet etmek üzere 6 milyon metrekareden fazla park alanı oluşturulduğu kaydedildi.

Katar Haber Ajansı'nın (QNA) haberine göre de kupa için 16'dan fazla köprü, 5 yaya tünelinin yanı sıra tüm stadyumlara bağlı otoyollarda 2 bin 131 kilometrelik yaya ve bisiklet yolu inşa edildi.

DOHA METROSU

Katar Demiryolu Şirketi de dünya kupası seyircilerini 3 hattan oluşan Doha metrosu ile karşılama hazırlıklarını da tamamladı. Metro dünya kupası için inşa edilen 5 stadyumla doğrudan bağlantılı olacak, seyircileri diğer 3 stadyuma ulaştırmak için de otobüsler tahsis edilecek. Metro ağı, 37 istasyon ve günün çoğu saatinde çalışan 110 tren ve 18 tramvayı içeriyor.

Tren seferlerinin, 5 dakikadan 165 saniyeye düşürülmesi planlanıyor. Böylece, her hatta 2 buçuk ila 3 dakikada bir tren olacak. Bu da 3 metro hattının kapasitesinin artırılarak iki katına çıkarılmasına olanak verecek.

Doha metro hattının, dünya kupası kapsamında stadyumlara gidecek taraftarlarına yüzde 30 ila 50'sini taşıması bekleniyor.

Öte yandan dünya kupası maçlarını yerinde izlemek isteyenlere başarılı ve konforlu bir ev sahipliği yapabilmek için organizasyon komitesi tarafından geliştirilen "Hayya" kartı ve maç bileti sahipleri, 10 Kasım - 23 Aralık tarihlerinde metro ve tramvay ulaşımından ücretsiz yararlanabilecek.

"Hayya" kartı olmayanlar ise ulaşım için kullanacakları haftalık biletleri tüm istasyonlardan temin edebilecek.

OTOBÜS FİLOSU

"Karwa" Ulaşım Şirketi ise gün boyunca 80'den fazla güzergahta, 2 bin 300'den fazla otobüsün hizmet vereceğini duyurdu.

Dünya kupası için hazırlanan otobüsler, Uluslararası Hamed ve Doha havalimanlarından konaklama mekanlarına ayrıca metro istasyonları ve stadyumlara ekspres ulaşım hizmeti de sağlayacak.

Ayrıca "Karwa" şirketine ait 3 bin taksi, "Uber" uygulamasına bağlı 11 bin 500 araç ile "Careem" uygulamasına bağlı 3 bin 500 araç dünya kupası kapsamında hizmete hazırlandı.

YAYA YOLLARI

Katar, dünya kupasına hazırlık çalışmaları sadece araçlarla sınırlı kalmıyor.

Başkent Doha'nın merkezinde yer alan "Korniş Caddesi", bu bölgede düzenlenecek çeşitli etkinliklere hazırlık için 1 Kasım - 19 Aralık tarihlerinde sadece yayalara tahsis edilecek.

Dünya kupası organizatörleri, taraftarlara Korniş etkinliklerine veya Doha'daki El-Bida parkında yapılacak FIFA Festivali'ne katılmak için toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyor.

Taksi, otobüs, Doha metrosunun yanı sıra stadyum veya etkinlik mekanlarının yakınlarındaki otoparklar da dahil olmak üzere tüm ulaşım araçlarında engelliler için de hizmet sunulacak.

20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.

Etiketler : katar 2022 dünya kupası futbol maç
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