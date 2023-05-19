Kasımpaşa, yarın İstanbulspor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Sivasspor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Günay Güvenç, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti.
Üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Galatasaray'a 2-0 yenilen sarı-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 17 yenilgiyle 35 puan toplayıp, 15. sırada haftaya girdi.
37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.
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