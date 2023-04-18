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18 Nisan 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 14:30:00

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İki takım ligde oynadıkları son maçta farklı mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'a 5-0 yenilirken, Kayserispor ise lider Galatasaray karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Ligde çıktığı 28 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan, 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 32 puan ve averajla 12. sırada girdi. Kayserispor ise 44 puanla 7. basamakta yer alıyor.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

Etiketler : kasımpaşa kayserispor süper lig
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