Kartal, Samsun'da iki golle güldü

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Omar Colley'in golleriyle Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, böylelikle yeni hocası Rıza Çalımbay ile çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 25'e yükseltirken; Samsunspor ise 8 puanda kaldı.

Beşiktaş, 17. dakikada Cenk Tosun ile penaltı atışından yararlanamadı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'tan dönen topu tamamlayan Cenk, siyah beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Samsunspor, 25'te Marius Mouandilmadji'nin şık golüyle skora denge getirdi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, 84. dakikada Omar Colley'in golüyle Samsun deplasmanında yeniden öne geçti.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, Samsunspor'u 2-1 yendi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR



2. dakikada Beşiktaş'ta Chamberlain'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içine yerden sert ortaladı, Soner Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

14. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Rosier, Soner Gönül'le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

GOL 17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1.

23. dakikada ev sahibi takım peş peşe korner kazandı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasına iyi yükselen Van Drongelen, topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgiden topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sol taraftan kazanılan köşe atışını ise Soner Gönül kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Van Drongelen sert vurdu; kaleci Mert Günok'u geçen topu kale direğinin dibinden Rosier kornere gönderdi.

GOL 25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKLAR



Dk. 58 dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalya'nın defansın arkasına ortasında Emre Kılınç, kaleci Mert Günok ve Necip Uysal'ın arasından topa dokundu, meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.

72. dakikada misafir takımın atağında Necip Uysal'ın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.

80. dakikada Beşiktaş atağında Amir'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu son anda çizgiden kornere çeldi.

GOL 84. dakikada siyah-beyazlı takım 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışını Amir kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Colley, kafayla vurdu, kale çizgisi üzerinde Emre Kılınç'tan top geri döndü. Bu pozisyonda ceza saha içinde oluşan karambolde top önünde kalan Fernandes, sert vurdu, Colley'in göğsüne çarpan meşin yuvarlar ağlara gitti. 2-1

90+4 dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Ercan Kara kafayla vurdu, top arka direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.