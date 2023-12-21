Kartal evinde dağıldı: Beşiktaş'a Alanyaspor çelmesi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, düşme hattında bulunan Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın golünü 9. dakikada Omar Colley kaydederken, bu gole Alanyaspor cephesinden cevap 38'da Yusuf Özdemir, 87'de Janvier ve 90'da Carlos Eduardo ile geldi.

Bu sonuçla beraber Beşiktaş 26 puanda kaldı. Düşme hattından kurtulan Alanyaspor ise puanını 17 yaptı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Lugano maçına göre Alanyaspor karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam Ersin Destanoğlu, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl'ün yerine Mert Günok, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy'a 11'de şans verdi.

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, uzun süren sakatlığının ardından bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşısında şu 11'i sahaya sürdü:

"Mert Günok, Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Cenk Tosun"

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ise yedek soyundu.

MAÇ SONU BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş taraftarları, maçın son bölümünde takıma ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

SEMİH LİGDE İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'de ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.

Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda görev yaptığı 10 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.

TAYYİP TALHA 263 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, 263 gün sonra kadroya dahil edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sakatlanan 24 yaşındaki stoper, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması nedeniyle 10 Nisan'da ameliyat edilmişti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Necip Uysal ve Umut Meraş ile kadro dışı bırakılan 5 futbolcu (Aboubakar, Onana, Bailly, Ghezzal, Rosier) müsabaka kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı çift vuruşta barajdan sekerek ceza sahası içinde kalan topu kontrol eden Colley, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faul nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi.

30. dakikada Balkovec'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.

34. dakikada Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından sağ çapraza gönderdiği topu kontrol eden Muleka, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

38. dakikada Corendon Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Oğuz Aydın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol etmeye çalışan Amartey'in müdahalesi yetersiz kalınca Yusuf Özdemir çok dar açıdan dokunuşla arka direkte topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

53. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Richard'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Demir Ege'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

70. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağında son çizgiden pası sonrası Hadziahmetovic'in yerden uzak direğe çıkardığı şutta Lima'ya çarpan top kornere gitti.

80. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

87. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Amartey'in hatası sonucunda gelişen ani atakta sol kanattan hareketlenen Oğuz Aydın, Janvier ile yaptığı verkaçın ardından meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncu ile buluşturdu. Janvier, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

90. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Colley'in geri pasında kaleci Mert Günok'un topu uzaklaştırmak isterken yaptığı hata sonucunda meşin yuvarlağın sahibi olan Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 71 Tayfur Bingöl), Chamberlain (Dk. 47 Demir Ege Tıknaz), Muleka (Dk. 63 Rebic), Semih Kılıçsoy (Dk. 71 Rashica), Cenk Tosun

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Dk. 80 Janvier), Oğuz Aydın, Novais (Dk. 85 Cordova), Yusuf Özdemir (Dk. 66 Eduardo), Efecan Karacan (Dk. 80 Fatih Aksoy)

Goller: Dk. 9 Colley (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Özdemir, Dk. 87 Janvier, Dk. 90 Eduardo (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Efecan Karaca, Dk. 90+2 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Masuaku, Dk. 45+3 Semih Kılıçsoy, Dk. 74 Colley (Beşiktaş)