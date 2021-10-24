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24 Ekim 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 15:00:00

Kansere inat spora devam

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Manisa'da yaşayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş, şubat ayında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi.

Manisa'da yaşayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş, şubat ayında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi. İradesi ve çevresindeki sporcuların desteğiyle pes etmeyen Aydoğmuş, hastalığı her geçen gün artarak devam etmesine rağmen sporcularını çalıştırmaya devam etti. Aydogmuş'un temmuz ayında yetiştirdiği 2 sporcusu Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi.

Etiketler : Manisa Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş pankreas kanseri
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