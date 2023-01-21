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21 Ocak 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 17:45:00

Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar üçüncü kez Beşiktaş'ta

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda üçüncü kez forma giyecek.

Siyah-beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un boşluğunu eski futbolcusu Aboubakar ile doldurdu.

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan 30 yaşındaki santrfor, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında da Beşiktaş'ta görev almıştı.

Vincent Aboubakar'dan yuvası olarak gördüğü Beşiktaş'taki üçüncü döneminde de beklentiler yüksek. Kamerunlu golcü, toplam 67 maçta 35 gole imza attığı ve 3 kupa kazandığı siyah-beyazlı ekipte sergileyeceği performansla adından tekrar söz ettirmeye çalışacak.

İLK SEZONUNDA 19 GOL KAYDETTİ

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasını ilk kez 2016-2017 sezonunda giydi.

Portekiz ekibi Porto'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 30 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 12 kez fileleri havalandırdı ve elde edilen şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Aboubakar, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada tamamladığı ve UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda ettiği söz konusu sezonda Avrupa kupalarında da skorer bir performansa imza attı. Söz konusu kulvarlarda 9 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu oyuncu, 6 kez gol sevinci yaşarken, 2 Türkiye Kupası mücadelesinde ise fileleri bir kez havalandırdı.

İKİNCİ DÖNEMİ SAKATLIK ŞÜPHESİYLE BAŞLADI, İKİ KUPAYLA SON BULDU

Beşiktaş ile Vincent Aboubakar'ın yolları, 2020-2021 sezonu başında ikinci kez kesişti.

Futbol kamuoyunun sözleşmesinde yer alan "Sakatlanması halinde feshedilir" maddesi nedeniyle transferine şüpheyle baktığı Kamerunlu santrfor, buna sahada gösterdiği performansla cevap verdi.

Ligde 26 müsabakaya çıkan Aboubakar, attığı 15 golle siyah-beyazlıların şampiyonluğa ulaşmasına önemli katkı sağladı. Vincent Aboubakar, söz konusu sezonda bir gol attığı Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci de yaşadı.

Süper Lig'de sezonun son 11 maçının 10'unda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar, aldığı astronomik teklifi kabul ederek Al Nassr'a transfer oldu.

2022'DEKİ İKİ ÖNEMLİ TURNUVADA İZ BIRAKTI

Vincent Aboubakar, 2022'de sahne aldığı Afrika Uluslar Kupası ve FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla ön plana çıktı.

Aboubakar, ev sahibi Kamerun'un üçüncü tamamladığı Afrika Uluslar Kupası'nda 8 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en çok gol atan oyuncusu olmayı başardı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da forma giyen Aboubakar, Sırbistan ve Brezilya maçlarında birer gol atmasına rağmen Kamerun'un turnuvaya grup aşamasında veda etmesine engel olamadı.

"SALAH KADAR İYİYİM"

Vincent Aboubakar'ın 2022'de Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile ilgili Fransız basınına yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunda yankı uyandırdı.

Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'a mağlup oldukları yarı final maçından önce verdiği röportajda, "Salah beni fazla etkilemiyor. Çok gol atıyor ama oyun içinde fazla bir şey üretmiyor. Elbette Premier Lig'de iyi işlere imza atıyor çünkü yıllardır orada bulunan bir takımda. O iyi bir oyuncu ama Kylian Mbappe'nin seviyesinde değil." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu santrfor, Dünya Kupası'ndan önce Muhammed Salah hakkında yaptığı açıklamada ise, "İnsanların Salah'a ilgisini anlıyorum çünkü Premier Lig'in en skorer oyuncularından biri. Salah kadar iyiyim. Onun yaptıklarını ben de başarabilirim. Sadece onun gibi bir büyük kulüpte oynama imkanı bulamadım." şeklinde görüş belirtti.

VINCENT ABOUBAKAR, BEŞİKTAŞ'IN KAYSERİSPOR MAÇININ KAFİLESİNE DAHİL EDİLDİ

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçının kafilesine dahil edildi.

Siyah-beyazlı kulübün sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Kamerunlu golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı ve ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, Aboubakar'a yeni dönemde başarılar diledi.

Takım arkadaşları ve tesis çalışanlarıyla hasret gideren yıldız oyuncu, siyah-beyazlı ekibin, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın da kafilesinde yer aldı.

Aboubakar, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde, Beşiktaş'taki 3. dönemindeki ilk maçına doğum gününde çıkacak.

Bu arada Aboubakar, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile de BJK Nevzat Demir Tesisleri'de bir araya geldi. Kazancı, sözleşme imzalayan Aboubakar'a, "Evine hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

Etiketler : beşiktaş futbol kamerun vincent aboubakar
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