VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı
Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle bazı sektörler siparişlerini Türkiye'ye kaydırıyor
Brokoli hasadı başladı
Atatürk Üniversitesi iş birliği ile istihdama katkı
Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Kadın voleybolunda sezonun ilk maçları Kupa Voley'de oynanacak
Ukrayna'nın sahadaki kazanımları ve askeri-teknolojik yetkinlik
Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı
Liz Truss'ın zorlu başlangıcı
Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra siyasi uzlaşı sistemi ne durumda?
En ucuz gazı Türkler kullanacak
"Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz"
FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol yakalandı
Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi
Güney Afrikalı sanatçılar çalışmalarını Türkiye'de sergiliyor
Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde Afrika saç örgüsü tanıtıldı
Divali Bayramı hazırlıkları
Sistem değişikliğine gidildi! Bakan Kirişci'den gübre ve mazot müjdesi
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasına AK Parti'den çok sert tepki
Bakan Akar'dan Yunan Savunma Bakanı'na davet
Miçotakis'in çifte planı!
Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?
Merkez Bankası faizi indirecek mi?
20 Ekim 2022 Perşembe 11:29:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 11:29:00

Kadın voleybolunda sezonun ilk maçları Kupa Voley'de oynanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Kadın voleybolunda 2022-2023 sezonunda ilk resmi müsabakaların heyecanı, yarın başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley'de yaşanacak.

Organizasyonun grup aşamasına 12 takım katılacak ve 3 farklı şehirde maçlar oynanacak.

Ankara'da oynanacak A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru, Sigorta Shop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor yer alacak. Bursa'daki B Grubu'nda Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve İlbank, İzmir'in ev sahipliğindeki C Grubu'nda ise Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor mücadele edecek.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek. Geçen sezonu ilk 2 sırada bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet çeyrek finale doğrudan katılacak.

Kupada yarının programı şöyle:

A Grubu (Ankara-Başkent Voleybol Salonu):

14.00 Kuzeyboru-Sigorta Shop

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

B Grubu (Bursa-Cengiz Göllü Spor Salonu):

14.00 Türk Hava Yolları-İlbank

16.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor

C Grubu (İzmir-Atatürk Voleybol Spor Salonu):

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor

16.30 PTT-Sarıyer Belediyespor

Etiketler : A Grubu Galatasaray HDI Sigorta Nilüfer Belediyespor
Bir sakıza 900 lira ödedi

Bir sakıza 900 lira ödedi
Ya yine ikiz korkusu

Ya yine ikiz korkusu
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Kasabada yenilik

Kasabada yenilik
700 bin liralık anlaşma

700 bin liralık anlaşma
Rötarlı yıldönümü kutlaması

Rötarlı yıldönümü kutlaması
Mehter takımıyla kutlama

Mehter takımıyla kutlama
O artık Selma Öğretmen

O artık Selma Öğretmen
Evlenmedim

Evlenmedim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX